Yeşim sürdürülebilirlik denetimlerinde yine zirvede

Yeşim, çeşitli bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmeye devam ediyor. Yeşim son olarak geçirdiği Oeko-Tex STeP, Higg Index Verifikasyon ve Lacoste Çevre Denetimlerini başarıyla tamamlayarak yüksek skorlar elde etti.

2005 yılından bu yana sosyal uygunlukta en prestijli belge olan SA 8000 belgesine sahip olan Yeşim, sürdürülebilir üretim yapmanın en önemli taahhütlerinden biri olan Oeko-Tex STeP (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) belgesini de 2015 yılında alarak, Türkiye'de bu belgeye sahip ilk firma olma özelliğini göstermişti. Geçirdiği son denetimler sonrası en yüksek seviye olarak kabul edilen üçüncü seviyede (Level 3) kalma hakkını sürdüren Yeşim'in sertifika geçerliliği 31.01.2022 tarihine kadar devam edecek. Amacı tekstil sektöründe faaliyet gösteren üretim tesislerinde çevre dostu üretim proseslerinin, kalite yönetiminin, güvenlik ve sosyal açıdan uygun çalışma koşullarının devamlı surette var olmasını ve uygulanmasını sağlamak olan Oeko-Tex STeP Sertifikası, yapılan denetimlerin sonucunda bu konuda örnek ve birbirine entegre çalışmaları olan şirketlere veriliyor.

Yeşim Higg Index Verifikasyonunda da (Çevre değerlendirmesi) 76 puan alma hakkı elde ederek, geçtiğimiz yılki denetim skorunun 3 puan üstünde yer aldı. Lacoste Çevre Denetimini de 97 B skoru ile tamamlayan Yeşim, böylece art arda geçirdiği denetimler sonrası elde etiği yüksek skorlarla çevreye duyarlı, üretim ve sosyal sorumluluk alanındaki taleplere cevap verebilecek, dünya çapında yetkin bir tedarikçi olduğunu bir kez daha belgeleme şansı buldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının Yeşim adına son derece önemli ve vazgeçilmez değerler olduğunu ifade ederek, "Önce İnsan felsefesiyle yol alan firmamız, 2005 yılında sahip olduğu dünyanın en prestijli sosyal uygunluk belgesi olan SA 8000 belgesinin devamlılığını 15 yıldır sürdürüyor. 2015 yılından bu yana gururla sahip olduğumuz bir başka belge olan Oeko-Tex STeP belgesi de firmamızın üretim süreçlerine katma değer sağlıyor ve müşterilerimiz nezdinde de önemli bir prestij unsuru. Tüm bu başarıları elde etmemizde stratejik üretim ortağı olarak birlikte yol aldığımız dünya markalarının payı son derece büyük. Onların destekleri ve yönlendirmeleri günümüz rekabet ortamında doğru rotayı takip etmemiz adına son derece değerli." diye konuştu.

2000 yılında kendi arıtma tesisini faaliyete geçiren Yeşim, gelinen noktada günlük 7 bin ton su arıtma kapasitesine sahip. Online takip edilebilen atık yönetimiyle ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de hayata geçireceği yeni projelerle kent ve ülke sanayisine örnek olma hedefindeki Yeşim, sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini de her yıl yenileyerek "Yeşil fabrika" olma misyonunu sürdürüyor. - BURSA