Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı

Yarışma

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Yurt dışında ekranlara gelen bir yetenek yarışmasında sahnede sergilenen gösteri izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntüler kısa sürede yayılırken, gösterinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilmedi. Yaşlı bir kadın olarak sahneye gelen yarışmacı, ışık gösterisinin ardından genç ve güzel bir kadına dönüştü. Kadının yere eğildikten sonra bir çocuğa dönüşmesi jüri ile birlikte izleyenleri de şoke etti.

İlginç gösteriye sosyal medyada da yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Biri bunu açıklasın yoksa ben büyüye inanmaya başlayacağım" yorumunda bulundu.