Yığılca'da Köy Evinde Yangın

05.01.2026 22:28
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki bir köy evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde köy evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Redifler Köyü Doğancılar Mahallesi'nde Mestan Durmaz'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, tek katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

