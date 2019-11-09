Yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçen Berlin Duvarı hakkında bilmeniz gerekenler
6 saat önce
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Doğu ve Batı Almanya'da Berlin şehrini ikiye bölen Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden 30 yıl geçti.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Doğu ve Batı Almanya'da Berlin şehrini ikiye bölen Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden 30 yıl geçti. Peki "Utanç Duvarı" olarak da adlandırılan Berlin Duvarı'nın yıkılması dünya için ne ifade ediyor'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:06
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