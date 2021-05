Yıldırım Anneler Gününü kutladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Anneler Gününü kutladı.

Annelerin sahip olunan en değerli hazineler olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldırım, "Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir. Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN