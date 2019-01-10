Son Dakika Haberleri: Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

54 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Samanlı Mahallesi ve civarında 14.01.2019 - 31.01.2019 tarihleri ve 08: 00 ile 17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:12 Kaynak: İHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
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