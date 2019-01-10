Yıldırım'da Su Kesintisi
54 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Samanlı Mahallesi ve civarında 14.01.2019 - 31.01.2019 tarihleri ve 08: 00 ile 17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:12 Kaynak: İHA
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