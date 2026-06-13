Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı - Son Dakika
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Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı

Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı
13.06.2026 08:59
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Ganalı yıldız Thomas Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmedi. FIFA, vize başvurusunun reddedildiğini doğrularken, tecrübeli futbolcunun Panama maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken turnuvaya damga vuran gelişmelerden biri Gana Milli Takımı'nda yaşandı. Takımın en önemli isimlerinden Thomas Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmediği ortaya çıktı.

PANAMA MAÇINDA YOK

The Athletic'in haberine göre Ganalı futbolcu, Panama ile Kanada'da oynanacak grup maçında takımını yalnız bırakacak. Kararın ardından Gana cephesinde büyük hayal kırıklığı yaşandığı belirtiliyor.

FIFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

FIFA, Thomas Partey'nin Kanada'ya alınmadığını doğruladı. Yapılan açıklamada, futbolcunun İngiltere'de karşı karşıya bulunduğu cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Kanada hükümeti tarafından vize başvurusunun reddedildiği ifade edildi.

Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı

"SON KARARI EV SAHİBİ ÜLKE VERİR"

FIFA açıklamasında, vize süreçlerine müdahil olunmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin göçmenlik süreçlerine dahil olmamaktadır. Kimlerin vize alacağına ve ülkeye kabul edileceğine nihai olarak ev sahibi hükümet karar verir."

GANA'DA MORALLER BOZULDU

Dünya Kupası öncesinde takımın önemli kozlarından biri olarak gösterilen Partey'nin forma giyemeyecek olması, Gana'nın planlarını da etkiledi. Yıldız futbolcunun sonraki maçlarda oynayıp oynayamayacağı ise merak konusu oldu.

Dünya Kupası, Kanada, Panama, Panama, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yıldız futbolcuya cinsel saldırı engeli! Ülkeye alınmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdullah Eminoğlu Abdullah Eminoğlu:
    Peki bundan sonra milli maçlarda ev sahibi ülke karşı takımın en iyi 2-3 oyuncusuna bir bahaneyle vize vermeezse ne olacak? 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Gelsin hemen Türkiye’de bi konser! versin kendine gelir:) 0 0 Yanıtla
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