Yıldız Kaşifleri'ne Yoğun İlgi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından üniversitelerarası en büyük girişimcilik programı olarak 2025'te hayata geçirilen Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu.

YTÜ Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 81 takımın başvuru yaptığı programda bu sayı yüzde 106'lık artışla 81'den 167'ye çıktı. Öğrenci sayısı ise 353'ten 830'a yükselirken, başvuruların yüzde 50'si savunma sanayi odaklı projeler oldu.

İlk döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine hitap eden program, ikinci döneminde kapılarını tüm Türkiye'ye açtı. Geçen yıl 353 öğrencinin yer aldığı 81 takımın başvuru yaptığı Yıldız Kaşifleri'ne, ikinci dönemde 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu.

YTÜ öğrencilerinin ekip lideri olduğu proje takımlarına 34 farklı üniversiteden öğrenciler de katıldı. Lisans öğrencilerinin yanı sıra lisansüstü seviyesinden de ilgi gören programın İlk döneminde 76 olan lisans seviyesindeki ekip lideri sayısı ikinci dönemde 153'e yükseldi. Lisansüstü seviyesindeki başvurular ise 4'ten 14'e çıktı.

Programın ikinci döneminde stratejik alanlara yönelik proje yoğunluğu dikkati çekti. Toplam 167 takım başvurusundan 109'u stratejik alanlardan geldi. Milli teknoloji hamlesinin lokomotifi savunma sanayi 50 proje ile en çok başvurunun yapıldığı alan oldu. Bu alanı 26 proje ile sağlık teknolojileri, 18 proje ile çevre ve sürdürülebilirlik, 15 proje ile tarım teknolojileri takip etti.

Yıldız Kaşifleri'ne, İTÜ, Boğaziçi, Galatasaray, İstanbul, Marmara, Kocaeli, Gebze Teknik, Sakarya, Fırat, Pamukkale, Karabük ve Dokuz Eylül üniversitesilerinin de aralarında olduğu 34 yükseköğretim kurumundan öğrenci başvuruda bulundu.

Programa kamu üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinin öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Söz konusu kurumlar arasında, Medipol, İstanbul Bilgi, Okan, İstanbul Aydın üniversiteleri ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer aldı.

Geçen dönem programa dahil olan projeler, yeni dönemin niteliği hakkında da ipuçları veriyor. Enkaz altındaki sinyalleri analiz eden arama-kurtarma girişimi ATLAS, otonom konteyner araçlarla arıcılıkta devrim yapan Beebal ve savaşan İHA projesi Lagari gibi girişimler, Yıldız Kaşifleri'nin başarı hikayeleri olarak öne çıktı.

Yeni dönemde ise sürü İHA teknolojilerinden akıllı tarım sensörlerine, biyoteknolojik sağlık çözümlerinden yapay zeka destekli savunma sistemlerine kadar yenilikçi fikirler, Yıldız Kaşifleri desteğiyle hayata geçecek.

"Bu Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yürüyüşünün ayak sesleridir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, bilim ve teknoloji ekseninde lisans öğrencilerine ciddi bir destek mekanizması sunan programın ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirtti.

Programın gördüğü yoğun ilginin gençlerin potansiyelini ortaya koyduğunu aktaran Debik, "Geçen yıl ektiğimiz tohumların bugün savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine kadar filizlendiğini ve bir ormana dönüştüğünü görmek gurur verici." ifadesini kullandı.

Debik, gençlerin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne olan inancına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İkinci dönemle birlikte Yıldız Kaşifleri programını, öğrencilerimizin ekip lideri olması koşuluyla farklı üniversitelere de açtık. İkinci dönemde 34 farklı üniversiteden öğrencilerin katılım göstermesi ve başvuruların katlanması, vizyonumuzun gençlerimiz nezdinde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunun en somut kanıtı. Bu Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yürüyüşünün ayak sesleridir. Gençlerimiz 'biz de varız' diyor, biz de onlara 'sonuna kadar yanınızdayız' diyoruz."

Öğrenciyken girişimci olmak isteyen gençlerin önünü açmak ve 360 derece destek olmak istediklerini vurgulayan Debik, "Başvuru rakamları bize şunu gösteriyor: Gençler hazır, ülke hazır, zemin hazır. Bizim görevimiz, onlara doğru araçları ve gereksinim duydukları imkanları tam vaktinde sunmak." ifadelerini kullandı.