Yıldız: Suriye'de Bölücü Projelerin Geleceği Yok

22.01.2026 22:16
BM Daimi Temsilcisi Yıldız, YPG/SDG'nin Suriye'deki tavrını eleştirdi ve bölücü projelerin sona ereceğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetinin entegrasyon çağrılarına uymayan terör örgütü YPG/SDG'nin tavrını eleştirerek, "bölücü projelerin geleceğinin olmadığını" belirtti.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de merkezi hükümetin ülke topraklarının tamamına yakınını kontrol altına alması bağlamında yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı oturumda konuştu.

"Son gelişmeler, Suriye hükümetinin halkı arasında sahip olduğu desteği ve geliştirdiği kapasiteleri de göstermiştir." diyen Yıldız, Suriye toplumunun çeşitli kesimlerinin, "sözde SDG'yi artık tolere etmeyeceklerini açıkça ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, "Suriye'nin birliğini hedef alan ayrılıkçı ve bölücü projelerin geleceği yoktur. Sözde SDG ne Suriyeli ne demokratik ne de bir güçtü. PKK/YPG teröristlerinin bir uzantısıydı." diyerek, son 2 haftadaki olayların ve bu terörist örgütün işlediği ihlallerin, Türkiye'nin uzun süredir devam eden pozisyonunun doğruluğunu teyit ettiğini vurguladı.

Suriye hükümetinin artık topraklarının önemli bir bölümü üzerinde kontrolü yeniden sağladığını vurgulayan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, bu bölgelerin, "uzun süreli istikrarsızlığı istismar eden ve sivillere ağır zulümler uygulayanlar" tarafından yasa dışı olarak ele geçirildiğini kaydetti.

Yıldız, Suriye hükümetinin son süreçte, müzakerelere öncelik vererek durumu minimum hasarla çözdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin bu gelişmeleri Suriye'de kalıcı barış, huzur ve istikrar için önemli kazanımlar olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Türkiye'nin bağımsız Suriye'nin inşasına desteğini teyit etti

Büyükelçi Yıldız, terörist unsurların Suriye'de sivillere yönelik toplu katliamlarına ilişkin raporların "son derece endişe verici" olduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Türkiye, tüm etnik kökenlerin, inançların ve mezheplerin yan yana yaşadığı, birleşik, egemen ve bağımsız bir Suriye inşa etme çabalarında Suriye devletini tam olarak desteklemektedir." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının güvenlik ve istikrara acil ve anlamlı katkı sağlayacağı umudunu paylaşan Yıldız, "Sahadaki mevcut dinamikler ve anlaşmaya yönelik gerçek bir bağlılık, gerçek entegrasyonun yolunu açabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, bundan sonra Suriye'nin kaynaklarının, Suriye halkının yararına kullanılacağını belirterek, Halep, Rakka, Deyrizor ve diğer şehirlerin sokaklarından gelen görüntülerin, "Suriye halkının barışa duyduğu derin özlemi" yansıttığını ifade etti.

Yıldız, "Suriye'deki terörist varlığının her türlü biçim ve tezahürüyle tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ve Suriye hükümetinin kararlarını ve eylemlerini desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
