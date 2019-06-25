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Yıldız Tilbe'den açık hava konseri

51 dakika önce

Şarkıcı Yıldız Tilbe, "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle buluştu.

Yıldız Tilbe'den açık hava konseri, System.String[]
Şarkıcı Yıldız Tilbe, "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle buluştu.
Tilbe, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce dinleyicilerle sohbet eden Tilbe, orkestrasına dönerek, "Onlar iyi olmak zorunda çünkü benimleler." dedi.
Tilbe, konser boyunca hayranlarıya şakalaşırken kendisini izlemeye gelenler arasında olan sanatçı Buray'ı, "Şarkılarını çok seviyorum. Bestelerini, sözlerini, müziklerini, sesini, kendisini... Herkesten alkış rica ediyorum." diyerek sahneye davet etti.
Bunun ikinci kez başına geldiğini ve hiçbir hazırlığının olmadığını belirten Buray, seyircilerden yardım isteyerek, "Sen Sevda Mısın?" ve "Seni Sevmiyorum Artık" isimli sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tilbe, katılımın yoğun olduğu konserde "Delikanlım", "Sana Değer", "Emi", "Kandıramazsın Beni", "Ummadığım Anda", "Vazgeçtim" ve "Çabuk Olalım Aşkım" adlı şarkılarının da olduğu repertuvarı yorumladı.
İki saatten fazla süren konserde Yıldız Tilbe'nin hayranları, şarkıcının farklı albümlerinden seçtiği şarkılarına alkışlarla ve birlikte söyleyerek eşlik etti.
"Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında yarın Edis, 27 Haziran'da Kenan Doğulu ve 28 Haziran'da Nilüfer konser verecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:34 Kaynak: AA
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