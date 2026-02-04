Yıldızeli\'nde Su Taşkını: 2 Evi Bastı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, kar sularının erimesi taşkınlara yol açtı. Yıldızeli ilçe merkezinde 2 evi su bastı.

Son yılların en yoğun kış mevsimini geçiren Sivas'ta, geride kalan hafta içinde yağmur ve rüzgarın etkisiyle karlar erimeye başladı. Karların erimeye başlamasıyla, su taşkınları meydana geldi. Yıldız Dağı'ndan doğan Yıldız Irmağı'nın debisi, eriyen kar suları nedeniyle yükseldi. Irmağın geçtiği bölgelerde su taşkınları yaşandı. Tarım arazilerini de etkileyen taşkın suları Yıldızeli ilçe merkezine kadar geldi, 2 evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evlerdeki suları tahliye etti. Su basan evlerde hasar oluştu.