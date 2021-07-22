Yılın 7'nci Dolunayı 24'ünde - Son Dakika

Dolunay 29.5 günde bir görülür ve Güneş ışığının parıltısını bize yansıtarak büyüleyici bir görsel şölen sunar. Bu yılın yedinci dolunayı Temmuz ayının son haftasına girerken gözlenecek. Tarih 24 Temmuz 2021.

Yaz fırtınalarının habercisi bu dolunay 'Gök Gürültüsü Dolunayı' diye biliniyor.Yaz fırtınalarının habercisi bu dolunay 'Gök Gürültüsü Dolunayı' diye biliniyor.

KURTLAR ULUDUĞU İÇİN...

Güney Kutbu'nda her ne kadar göç sebebiyle eski Amerika kabilelerinden Avrupa'ya yayılmış isimler kullanılsa da yine bölgedeki iklimle alakalı isimler de kullanılmış bu Dolunay için; Eski Ay, Kurt Ayı- Kurtlar uluduğundan- Buz Dolunayı, Kış Dolunayı.

Geleneksel olarak bu ay erkek geyiklerin her yıl düşüp yeniden büyüyen boynuzlarının değişim vaktine denk geliyor, böylece kadifemsi deriyle kaplı yeni boynuzlarının tekrar çıktığı bu ay içinde görülen Dolunay'ın bir diğer adı da Geyik Ay'ı.