Kültür Sanat

Yılın Ahisi Tüçel'in Aile Desteği

08.01.2026 11:24
Gürbüz Tüçel, çocuklarıyla birlikte pastaneciliği sürdürerek 'Yılın Ahisi' unvanını kazandı.

Karabük'te 2025 yılında "Yılın Ahisi" seçilen pastaneci Gürbüz Tüçel, mesleğini kızı ve oğlunun desteğiyle devam ettiriyor.

Çocuk yaşlarda mesleğe başlayan 70 yaşındaki Tüçel, 45 yıl önce Safranbolu ilçesinde çalıştığı dükkana ortak oldu.

İki yıl sonra pastanenin Karabük şubesini açan Tüçel'in iş ortağının 2002 yılında vefat etmesi üzerine tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunu kızı Filiz Selamlar (46), babasına destek olmak için kasanın başına geçti.

Tüçel'in gıda mühendisi oğlu Güvencan Tüçel (31) de ablasının izinden giderek 6 yıl önce dükkanda tezgah başında çalışmaya başladı.

Kentte geçen yıl "Yılın Ahisi" seçilen ve aralıkta "Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden "Ahi Esnaf Beratı"nı alan Tüçel, oğlunun ve kızının desteğiyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

"Çocuklarım işime sahip çıktı"

Gürbüz Tüçel, AA muhabirine, esnaflığın okulunun olmadığını söyledi.

Esnaflıkta ne kadar çok çalışılırsa o kadar başarılı olunacağını vurgulayan Tüçel, "İlkokul 5'ten itibaren ortaokul, lise sonlarına kadar tüm yaz dönemlerinde pastanelerde ve restoranlarda çırak, tezgahtar veya garson olarak çalıştım." dedi.

Tüçel, daha sonra kendi işinin sahibi olduğunu ancak esnaflığın zor zanaat olduğunu dile getirerek, "Burada önemli olan paylaşımcı olmak, ekip kurmak, arkadaşlarınla ve müşterilerinle iyi geçinmek. Eskiden esnaflık kültürü daha başkaydı. Yardımlaşma, sabahları selamlaşma, gidip birbirimizle hoş sohbetler etme vardı." diye konuştu.

Dükkan açmanın önemli olmadığını belirten Tüçel, en büyük sıkıntının eleman bulamamak olduğunu kaydetti.

Tüçel, çocuklarının işine sahip çıktığını anlatarak, "2002 yılında ortağım rahmetli olmuştu. Kızım Filiz sağ olsun 'Baba, sana yardımcı olacağım.' dedi. Ben de 'Buyur kızım.' dedim. Kasaya geçti, bana yardım etmeye başladı. 23 senedir de yanımda." ifadelerini kullandı.

Oğlunun da gıda mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kendisine yardım etmek istediğini belirten Tüçel, şöyle devam etti:

"Ben de 'Buyur oğlum.' dedim, önlerini açtım. Kızımın ve oğlumun destekleriyle aslında bu zamana kadar geldik. Kızımın ve oğlumun desteği olmasaydı, gayretlerini veya onların varlığını yanımda hissetmeseydim tahmin ediyorum ki bu durumlara gelemezdim, bu ahilik beratını da Cenabıallah bana nasip etmezdi diye düşünüyorum."

Tüçel, işlerinin zorluğundan bahsederek, meslekte başarılı olmak için insanlara güvenilmesi ve kalıcı elemanlarla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

