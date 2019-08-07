Yılın ilk fındığı tüccara indi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından kilosu 16,5 TL'den alındı.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından kilosu 16,5 TL'den alındı.
Yeni sezonun ilk fındığı 52 randıman olarak piyasaya indi. Fatsa Ticaret Borsası üyesi Tüccar Murat Öğrenmiş, Bolaman
havzası fındığını ilk alan tüccar oldu.
Fındık mahsulünün toplanmasının devam ettiği bu günlerde üreticiler yavaş yavaş kuruttuğu fındıklarını pazarlara indirmeye başlarken yılın ilk fındığını 30 kilo olarak aldığını belirten tüccar Murat Öğrenmiş, "Sembolik olarak piyasaya üreticimiz fındık indirdi ve 16,5 TL'den aldım. Biz vatandaşlara kendi fındığını kendi toplamalarını öneriyoruz ki paraları kendilerine kalsın. Üreticilerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor" dedi. - ORDU
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