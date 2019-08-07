Son Dakika Haberleri: Yılın ilk fındığı tüccara indi
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Yılın ilk fındığı tüccara indi

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından kilosu 16,5 TL'den alındı.

Yılın ilk fındığı tüccara indi, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından kilosu 16,5 TL'den alındı.

Yeni sezonun ilk fındığı 52 randıman olarak piyasaya indi. Fatsa Ticaret Borsası üyesi Tüccar Murat Öğrenmiş, Bolaman havzası fındığını ilk alan tüccar oldu.

Fındık mahsulünün toplanmasının devam ettiği bu günlerde üreticiler yavaş yavaş kuruttuğu fındıklarını pazarlara indirmeye başlarken yılın ilk fındığını 30 kilo olarak aldığını belirten tüccar Murat Öğrenmiş, "Sembolik olarak piyasaya üreticimiz fındık indirdi ve 16,5 TL'den aldım. Biz vatandaşlara kendi fındığını kendi toplamalarını öneriyoruz ki paraları kendilerine kalsın. Üreticilerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor" dedi. - ORDU
Fatsa, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
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