Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
08.01.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Şimşek, Anadolu Ajansı'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Şimşek, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Şimşek, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini, Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" fotoğrafını seçti.

Şimşek, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur Rugbisi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansının varlığı ülkemizin gücünü yansıtıyor"

Bakan Şimşek, AA'nın büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, fotoğraflar için "Ekrana sadece Türkiye'den değil, dünyadan da geniş birikim yansıtmışlar." dedi.

AA'nın çok nitelikli bir fotoğrafçı ağı olduğunu vurgulayan Şimşek, kareleri seçmekte çok zorlandığını söyledi.

Şimşek, içerik olarak kendisine hoş gelen, gündem olduğunu veya gündemi doğru yansıttığını düşündüğü fotoğrafları seçtiğini belirterek, "Dikkat ettim, dünyanın dört köşesinden, özellikle sıkıntılı bölgelerinden, jeopolitik risklerin ve gerginliklerin yüksek olduğu coğrafyalardan da epey görüntü, fotoğraf yansımış. Hakikaten ciddi bir çabayı içeriyor. Bu ülkemiz açısından büyük şans. AA'nın varlığı ülkemizin gücünü yansıtıyor ve bizi en güçlü şekilde temsil ediyor. Bu geleneksel çaba takdire şayandır." diye konuştu.

Fotoğraflarla tarihe ışık tutulduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Yılın tamamında olup bitenler, dünyadaki kırılmalar, gelişmeler yansıyor. Bazen 'Bir resim, fotoğraf bin kelimeye bedeldir.' derler. Burada hakikaten milyonlarca kelimeye sığmayacak ifadeler söz konusu. Beni de bu sürecin içine kattığınız için çok memnun oldum. Bütün fotoğraflar çok güzel. Sonuçları dört gözle bekliyoruz. AA ailesini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:08:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.