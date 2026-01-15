Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
15.01.2026 10:32
Kasapoğlu, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kasapoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımını içeren "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Kasapoğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını tercih etti.

Kasapoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarını oyladı.

Oylama sonrası açıklama yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan, birbirinden kıymetli fotoğraflar arasında seçim yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı.

Fotoğraflarda emeği olan AA muhabirlerini gönülden kutladığını dile getiren Kasapoğlu, "Hepsi birbirinden rekabetçi, kıymetli ve çok güçlü manalara özgü fotoğraflar. O yüzden açıkçası tercih etmekte zorlandım. Şimdiden hem tüm katılımcılara hem de bu süreçte ipi göğüsleyecek fotoğrafların sahiplerine tebriklerimi iletiyorum." diye konuştu.

AA'nın Türkiye'nin çok güçlü markalarından biri olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, AA'nın tüm ekibiyle dünyanın dört bir yanında özverinin sembolü niteliğinde bir kurum olduğunu söyledi.

AA çalışanlarının doğru haberi en güçlü şekilde yansıtmak için büyük bir özveri, çaba ve inançla çalıştıklarına şahit olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Anadolu Ajansı sadece ulusal anlamda değil, küresel manada da büyük bir misyonu ifade etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
