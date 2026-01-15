Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
15.01.2026 11:17
Emiroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' yarışmasında kategorileri değerlendirerek fotoğraflara oy verdi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emiroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Emiroğlu, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafına oy veren Emiroğlu, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini oyladı.

Emiroğlu, bu tür etkinliklerden dolayı Anadolu Ajansını tebrik ettiğini söyledi.

AA'nın 1920'den bu yana dünyayı Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya duyuran önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Emiroğlu, "Hakikaten fotoğraflar çok etkileyici. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı canıgönülden kutluyorum. Dereceye gireceklere şimdiden başarılar diliyorum. Dünyayı resmetmeye, fotoğraf çekmeye, insanların hallerini, insan-eşya ilişkisini, insan-doğa ilişkisini, bizim dünya ile olan ilişkimizi, kozmosla olan ilişkimizi, bütün bunları bu fotoğraflar belgeliyor." dedi.

Emiroğlu, fotoğraf sanatına emek veren herkesi tebrik ettiğini belirtti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
