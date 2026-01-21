Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı

21.01.2026 10:16
Bilecik Başsavcısı Olgun, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Olgun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Olgun, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

Başsavcı Olgun, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini seçti.

Olgun, oylamaya her yıl katıldığını belirterek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Oylamaya katılmaktan memnun oldum." dedi.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

