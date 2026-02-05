Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
05.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erişah Arıcan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıcan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını seçen Arıcan, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" fotoğrafını tercih etti.

Arıcan, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"Sizleri tebrik ediyorum, hepsi birbirinden güzel"

Erişah Arıcan, "Yılın Kareleri" oylamasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yıl olduğu gibi bu sene de değer verip, oylamaya beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geçen senelerde de söylediğim gibi Anadolu Ajansının gelenek haline getirdiği yılın olaylarını kare kare bizim önümüze getirmesi, bazen belki kendi insanlığımızdan da unuttuğumuz şeyleri, gülümseten, bazen üzen, bazen ağlatan kareleri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Onun için sizleri tebrik ediyorum, hepsi birbirinden güzel. Hayırlı olsun diyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Erişah Arıcan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:56:06. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.