Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

05.02.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak DKMP Müdürü Orhan Kalay, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak fotoğrafları inceledi.

Şırnak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürü Orhan Kalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kalay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze: Açlık" kategorisinde Muhammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçen Kalay, "Haber"de Gerald Anderson'un "Maskeli balo", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

Kalay, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarını oyladı.

Orhan Kalay, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı muhabirlerini kutladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek

Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:29:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.