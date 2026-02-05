Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Şırnak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürü Orhan Kalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kalay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze: Açlık" kategorisinde Muhammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçen Kalay, "Haber"de Gerald Anderson'un "Maskeli balo", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

Kalay, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarını oyladı.

Orhan Kalay, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı muhabirlerini kutladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek