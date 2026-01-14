Yılın Kareleri Oylaması Tamamlandı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Tamamlandı

Yılın Kareleri Oylaması Tamamlandı
14.01.2026 10:18
Mehmet Sepil, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflarını seçti, katılım devam ediyor.

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Sepil, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" karesini seçen Sepil, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih etti.

Sepil, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"da da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesine oy verdi.

Fotoğraflarda büyük emek olduğunu belirten Sepil, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Hentbol Şube Başkanı Artkıy'ın seçimleri

Göztepe Hentbol Şube Başkanı Emre Artkıy da oylamaya katıldı.

Artkıy, "Gazze: Açlık"ta Mahmoud Abu Hamda'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Artkıy, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
