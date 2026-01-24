Yılın Kareleri Oylamasına Ekici Katıldı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aynı zamanda Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Ekici, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ekici, " Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" fotoğrafını oylayan Ekici, "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğraflarını tercih etti.

Ekici, AA'nın basın camiasının can damarı olduğunu söyledi.

Fotoğrafların gerçekleri vurgulayan kareler olduğunu belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Kategorilerde en fazla dikkatimi çeken şüphesiz Gazze oldu. Gazze'de yaşanan açlık krizi, savaşla beraber gelen eksiklerden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama dünyanın Gazze konusundaki yaklaşımı malumunuz. Yeni girişimlerin ne kadar sağlıklı olacağını göreceğiz. Bu vesile ile oldukça güzel ve etkileyici fotoğrafları görmüş oldum. Anadolu Ajansındaki arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. 2026 yılında daha hoş sedaların bırakılmasını canı gönülden temenni ediyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.