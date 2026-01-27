Yılın Kareleri Oylamasına Katılan Rektör - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katılan Rektör

Yılın Kareleri Oylamasına Katılan Rektör
27.01.2026 15:23
Prof. Dr. Mahmut Ak, 2025'in olaylarını değerlendiren 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mahmut Ak, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karelerini oylayan Ak, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Mahmut Ak, Rektör, Güncel

Yılın Kareleri Oylamasına Katılan Rektör

Yılın Kareleri Oylamasına Katılan Rektör
