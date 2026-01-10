Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
10.01.2026 11:17
Başkan Güler, AA'nın 2025 yılı fotoğraf oylamasına katılarak eserleri inceledi ve oy verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Güler, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Güler, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini tercih etti.

Güler, "Milli gururumuz Anadolu Ajansı her yıl kalite çizgisini çok yukarılara çıkarıyor. Bu seneki fotoğraflar da harikulade, seçmekte çok zorluk çektik. Hakikaten hem emek hem estetik hem sanat hepsi birlikte, içerik olarak da öyle." dedi.

Eserlerin sahiplerini tebrik eden Güler, bu harikulade çalışmanın her sene daha yüksek bir seviyeye çıktığını belirtti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

