Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükyurt, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Büyükyurt, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini tercih etti.

Büyükyurt "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Büyükyurt, "Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Fotoğrafları seçerken zorlandım." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.