Yılın Kareleri Oylamasında Fırat\'ın Seçimleri

Devlet Su İşleri 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fırat, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'ın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğraflarını seçen Fırat, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" karelerini tercih etti.

Fırat, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu belirten Fırat, yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.