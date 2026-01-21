Yılın Kareleri Oylamasında Gazze Vurgusu - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasında Gazze Vurgusu

21.01.2026 09:37
Yapıcı, 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflara oy verirken Gazze'ye dikkat çekti.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yapıcı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını oylayan Yapıcı, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafını seçti.

Yapıcı, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafını oylayan Yapıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Yapıcı, "Portre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını tercih etti.

Gazze'ye dikkati çekilmesi gerekiyor

AA'nın sunduğu bu fotoğraf arşivinin, 2025 yılının özeti niteliği taşıması nedeniyle oldukça önemli olduğunu belirten Yapıcı, yıl boyu sahada canla başla çalışan muhabirlere ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Yapıcı, özellikle Gazze kategorisinin öne çıkması gerektiğini bildirerek, "Gazze, bizim için ilgi çekilmesi gereken alanların başında geliyor. Umarız ve dileriz ki buradaki mazlumların bir an önce refaha ulaşması sağlanır. Biz de hem vatandaş hem ülke olarak bu süreçte onların hep yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Gazze, Son Dakika

Yılın Kareleri Oylamasında Gazze Vurgusu

Yılın Kareleri Oylamasında Gazze Vurgusu
