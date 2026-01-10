Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kacır, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Kacır, "Bu kare, Gazze'de insanlığın vicdan sınavını gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır kararlılıkla savunduğu Filistin davası ve 'Dünya 5'ten büyüktür' felsefesi, bugün Gazze'de yaşanan zulme karşı en güçlü itirazdır." dedi.

Kacır, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Arslan'ın "Yılların ardından" karesini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay Seferi" fotoğrafını seçen Kacır, "Gökyüzündeki hilal ile aynı karede yer alan AJet uçağı, havacılıkla bütünleşen İstanbul'un simgesel bir anını yansıtıyor. AJet'in ana üssü olan Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda HEAŞ olarak havalimanımızın, sadece ulaşım noktası değil, ülkemizin vizyonunu, dinamizmini ve geleceğe olan yolculuğunu da temsil ettiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kacır, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Berkan Çetin'in "İlk Seferinde" fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oylayan Kacır, "Spor, sadece rekabet değil, vicdanın ve ortak duruşun da en güçlü ifade alanlarından biridir. Bu koreografi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı tribünlerden yükselen ortak bir sestir. Spordan sanata her alanda zulme karşı tek yürek olmak, mazlumun yanında durmak insanlığın ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını oylayan ve bunu çok beğendiğini dile getiren Kacır, "Bu kare, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve küresel ölçekte ulaştığı gücü net şekilde ortaya koyuyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarımız, sadece teknolojik bir başarı değil, bağımsızlık ve güçlü Türkiye vizyonunun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar çağın tanıklığını yapan hafıza çalışması

Kacır, AA'nın geleneksel "Yılın Kareleri" projesinin yalnızca fotoğraf oylaması değil, çağın tanıklığını yapan çok güçlü hafıza çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her bir kare, kimi zaman insanlığın vicdanını, kimi zaman milletimizin birliğini, kimi zaman da Türkiye'nin küresel arenada geldiği güçlü konumunu dünyaya anlatıyor. Gazze'den yükselen acıyı, Anadolu'nun renklerini ve kadim kültürünü, savunma sanayisinde kat ettiğimiz büyük mesafeyi bu karelerde aynı güçlü dille görmek mümkün. Sporun birleştirici gücüyle verilen vicdan mesajları ve günlük hayatın içinden yakalanan anlamlı anlar, bu ülkenin ortak duygusunu yansıtıyor. Anadolu Ajansının bu çalışması, Türkiye'nin sadece haber üreten değil, hafıza oluşturan, değerlerini geleceğe taşıyan güçlü bir medya geleneğine sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm foto muhabirlerini ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.