Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor - Son Dakika

Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor

29.11.2020 11:23

Ağrılı 66 yaşındaki Zakir Orhan, çok sevdiği koyunlarıyla ilgilenmek için yalnız yaşamayı göze alarak yılın yarısını kırsalda geçiriyor.

Ağrılı 66 yaşındaki Zakir Orhan, çok sevdiği koyunlarıyla ilgilenmek için yalnız yaşamayı göze alarak yılın yarısını kırsalda geçiriyor.

Gençlik yıllarında batı illerinde farklı işlerde çalıştıktan sonra 35 yıl önce memleketi Beşbulak köyüne dönen 8 çocuk babası Orhan, baba mesleği olan çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlıyor.

Kırsaldaki arazisine ahır ve ev yaptıktan sonra küçükbaş hayvan satın alarak beslemeye başlayan Orhan, 18 yıldır yaz aylarında şehir hayatının gürültü ve stresinden uzakta, koyunlarıyla dağda kalıyor.

Orhan, küçükbaş hayvanlara çobanlık yapmanın zahmetine aldırış etmeyip, ilerleyen yaşına rağmen koyunlarını dağda, bayırda gezdirerek otlatıyor.

Yılın yarısını kırsalda yalnız geçiren Orhan, kış mevsiminde ise küçükbaş hayvanlarını il merkezindeki evinin ahırına götürerek burada besiye alıyor.

Zakir Orhan, AA muhabirine yaptığı çok sevdiği koyunlarına sabahları yem ve saman verdiğini, ardından da dağlara otlatmaya götürdüğünü söyledi.

"18 senedir burada yaşayarak hayvan besliyorum"

Doğanın sesini dinlediğini, koyun otlatırken çok gezdiğini ve bu sayede yaşına rağmen zinde kaldığını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 18 senedir burada yaşayarak hayvan besliyorum. Gündüzleri hayvanları otlatıyorum, akşam üzeri doyduklarında getirip ahıra bırakıyorum. Ben de odamda dinlenip bazen televizyon izliyorum. Kar yağdığında şehre gidiyorum, yazın da buraya gelip yaşıyorum. Hayatım böyle geçti. Koyunları otlatmayı çok seviyorum."

Orhan, doğadaki huzuru hiçbir yerde bulamadığını belirterek sağlığı el verdikçe dağda koyunlarıyla vakit geçirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kışın yaklaştığını ve yavaş yavaş dönüş hazırlıklarına başladığını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Burada çok mutluyum. Koyunları otlatırken geziyorum ve vücudum rahatlıyor. Şehre gitmeyi sevmiyorum ama kışın soğuk olunca mecbur gidiyorum. Köyden çıkıp kendi arazimde ahır yaptım. Burada tek başıma yaşıyorum. Tek başına yaşam benim için zor değil, çok rahat. Koyunları seviyorum çünkü çok güzeller. 35 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum, bu da ömrümün yaklaşık yarısı ediyor."

Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor
Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor
Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor
Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor

Çocuk, Ahır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor - Son Dakika


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