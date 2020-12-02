Yıllandırılan "sarımsak ekstraktı" talep görüyor - Son Dakika

Yıllandırılan "sarımsak ekstraktı" talep görüyor

02.12.2020 11:13
Yıllandırılan

Kastamonu'da bölgenin tescilli ürünü Taşköprü sarımsağından üretilen "sarımsak ekstraktı" yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

Kastamonu'da bölgenin tescilli ürünü Taşköprü sarımsağından üretilen "sarımsak ekstraktı" yurt içi ve yurt dışından talep görüyor.

İstanbul'da kendi işini yaparken, baba yadigarı elma bahçeleri sahipsiz kalmasın diye Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Abay köyüne eşi Belkıs Yılmaz ile dönüş yapan Abdullah Yılmaz, bölgenin coğrafi işaretli ürünü olan Taşköprü sarımsağından katma değeri yüksek bir ürün üretmek için araştırma yapmaya başladı.

Bir süre sonra püre haline getirilen sarımsağın limon, su ve sirke ile karıştırılarak yıllandırılmasıyla yapılan "sarımsak ekstraktı" ile tanışan Yılmaz, üretim için eşi Belkıs Yılmaz ile köyünde bir tesis kurdu.

Ürettikleri sarımsak ekstraktından yurt içinde yılda ortalama 100 bin litre satan Yılmaz çifti, yurt dışında ise Almanya ve Fransa'daki marketlere 1 litrelik 10 bin şişe gönderdi.

Abdullah Yılmaz, AA muhabirine, sarımsak ekstraktının yurt dışında değerli olduğunu ama Türkiye'de bilinmediğini belirtti.

Tamamen doğal ve katkı maddesi bulunmayan bir ürün yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sarımsak, sirke, limon ve su karışımının belli bir süre beklemesiyle oluşan bir ürün. Sabahları aç karnına bir kaşık aldığınızda çocuklarda ve büyüklerde çok faydası var. Kalp ve damar tıkanıklıklarında faydalı olduğunu gözlemleyebileceğiniz bir ürün. Karaciğerin en büyük dostlarından biri yıllanmış sarımsaktır. Ciğerlerdeki tahribatı ortadan kaldırarak, karaciğeri korur. Bağışıklığı güçlendirdiği için salgın dönemlerinde kullanımının faydalı olacağına inandığımız bir ürün."

"Türklere has bir ürün"

Ellerinde yıllandırma süreleri uzun olan ürünlerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu ürün özellikle Hazar Denizi kıyılarında bilinen bir ürün. İran, Afganistan ve Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgelerde bizden daha farklı bir şekilde yapılıyor. Saydığımız bölgelerde sarımsağı soymadan yapıyorlar. Biz püre haline getirerek yapıyoruz. O nedenle fermente daha kolay oluyor. Bu aslında Türklere has bir ürün. Elimizde 7 yıllık, 12 yıllık ürünlerimiz var. Şu an en çok sattığımız ürünler 6 yıllık olanlar. Erken dönemde satma taraftarı değiliz, çünkü yıllandıkça vücuda katkısı artıyor."

Avrupa'da sarımsak ekstraktının farklı versiyonlarının yer aldığını anlatan Yılmaz, "Avrupa ve Amerika'da genelde alkolde fermente ediliyor. Bizim en büyük özelliğimiz doğal fermente ile yıllanmış bir sarımsak. Alkol yerine sirke kullanıyoruz. Sirke, faydasının artmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ürünün son dönemde tüketimin arttığının altını çizerek, "Türkiye'de internet üzerinden, aktarlar, marketler ve kooperatiflerin yanı sıra fuarlarda satıyoruz. Son olarak da Avrupa'da Almanya ve Fransa'ya ihracata başladık. Orada da Türk marketleri aracılığıyla satış yapıyoruz." dedi.

Ekstrakt hazırlarken kullandıkları elma sirkesini bahçelerindeki elmalardan üretiyorlar

Belkıs Yılmaz ise sarımsak ekstraktını coğrafi işaretli, ünlü Taşköprü sarımsağından yaptıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Taşköprü sarımsağını ayıklandıktan sonra püre haline getiriyoruz. Ardından özel getirttiğimiz limon, kendi elma bahçelerimizde ürettiğimiz elma sirkesi ve içilebilir su ile karıştırarak bekleyemeye alıyoruz. En az 2 yıl bekletiliyor. Son bir analizden sonra paketlenerek satışa uygun hale getiriliyor."

Bilimsel araştırmalarda sarımsak ekstraktının faydalarının ortaya koyulduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kolesterol, şeker hastalığı, grip, nezle gibi hastalıklarda kullananlar çok faydasını görüyor. Ürün beklediği için içinde karaciğeri koruyucu özeliği var. Astım, nefes darlığı KOAH rahatsızlığı olup da kullananlar üründen çok memnun kalıyor. Sarımsak zaten doğal bir antibiyotik. Yıllandığında normal bir sarımsaktan 20 kat daha güçlü hale geliyor. Düzenli alındığında vücuda doğal antibiyotik yüklenmiş oluyor. Bu da hastalıklara karşı direnci artırıyor."

Kovid-19 salgınıyla birlikte ürüne olan ilginin arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Pandemi döneminde insanlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Doğallık bizim ürünümüzün özelliğinde var. Bu süreçte satışlarımız artmaya başladı. Ürünle ilgili pek fazla reklam yapmadık. Kullananlar memnun kaldığında eşine dostuna tavsiye ediyor. Çok olumlu dönüşler var. Dirençlerinin arttığını söyleyenler oluyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Taşköprü, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıllandırılan 'sarımsak ekstraktı' talep görüyor - Son Dakika


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