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Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş - Son Dakika

Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş

25.08.2021 11:41

Kartal'da güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ahmet Özcan, yıllar önce annesini ve kız kardeşini öldürüp intihar süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Şahsın, çelişkili ifadeler vermesi sonrası cinayet çözülürken detayları şaşırttı. Borcunu ödemek için annesine evi sattırmak istediği öne sürüldü. Ayrıca, 2013 yılında ''Gebze'de UFO gören güvenlikçi' şeklinde medyada haber olduğu öğrenildi.

Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilmiş ve Ahmet Özcan gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ

Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

OTURDUKLARI DAİREYİ SATTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Olaya karışan güvenlikçi Ahmet Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Borç içerisinde olduğu belirtilen Ahmet Özcan'ın daha önce annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ve yine borcu nedeniyle oturdukları daireyi de sattırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Cinayetin de bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

YILLAR ÖNCE ''UFO GÖREN GÜVENLİKÇİ'' DİYE HABERLERE ÇIKMIŞ

Ayrıca güvenlikçi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında ' 'Gebze'de UFO gören güvenlikçi'' şeklinde medyada haber olduğu belirtildi.

Yıllar önce UFO gören güvenlikçi diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş

Güvenlik Görevlisi, Ahmet Özcan, Cinayet, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıllar önce 'UFO gören güvenlikçi' diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş - Son Dakika


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