Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu\'nun son hali

07.05.2026 10:36
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündem oldu. “Güneşli bir gün daima iyi gelir” notuyla paylaşım yapan usta oyuncu, doğal güzelliği ve zarafetiyle takipçilerinden büyük ilgi gördü. 1973 yılında başladığı sinema kariyerinde birçok unutulmaz yapımda rol alan Bubikoğlu, bugün gözlerden uzak bir yaşam sürse de paylaşımlarıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor.

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu, yaptığı paylaşımlarla hayranlarını Yeşilçam’ın nostaljik yıllarına götürmeye devam ediyor.

1973 yılında “Yaban” filmiyle sinema kariyerine başlayan Bubikoğlu, “Ah Nerede”, “Gırgıriye” ve “Vahşi Gelin” gibi yapımlarla Türk sinemasının en sevilen kadın oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle başrol paylaşan sanatçı, yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyor.

“GÜNEŞLİ BİR GÜN DAİMA İYİ GELİR”

Son paylaşımında güneşli havanın tadını çıkardığı kareleri takipçileriyle paylaşan Bubikoğlu, doğal hali ve şıklığıyla dikkat çekti.

Usta oyuncu paylaşımına, “Güneşli bir gün daima iyi gelir” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YEŞİLÇAM’A UZANAN KARİYER HİKAYESİ

Gülşen Bubikoğlu’nun sinema yolculuğu, 1973 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmayla başladı. Yarışmada derece elde eden sanatçı, kısa süre içinde Erler Film’in dikkatini çekti ve aynı yıl “Yaban” filmiyle kamera karşısına geçti. 1975 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile evlenen Bubikoğlu, uzun yıllar süren başarılı kariyerinin ardından 2004 yılında sinemaya ara verdi.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR

2024 yılında eşi Türker İnanoğlu’nu kaybeden sanatçı, bugün daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Buna rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Bubikoğlu, Yeşilçam’ın yaşayan efsaneleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

