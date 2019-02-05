Yılların Fransız Lisesi'nden, Müthiş Buluş!

Okulun içindeki marangozhanenin çatısına kurulan ve 104 adet fotovoltaik panelden oluşan Güneş Enerjisi Santrali ile lise, yılda 33.000 kWh elektrik üretmeyi, karbon salımını ise 25 ton azaltmayı planlıyor.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan projelerine bir yenisini daha ekledi ve 2018 yılının yaz döneminde Güneş Enerjisi Santrali'ni hayata geçirdi. Lisenin marangozhanesinin çatısına konumlandırılan santral ile okul, bugüne kadar 12.500 kWh elektrik üretimi gerçekleştirirken karbon salımını da 8.8 ton azalttı.

Küresel iklim değişikliği ile mücadele ederken ekolojik ayak izini azaltmayı hedefleyen eğitim kurumu, 104 adet fotovoltaik panel ile, 171 metrekarelik bir alanda, yıllık ortalama 33.000 kWh elektrik üretmeyi; karbon salımını ise 25 ton azaltmayı planlıyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 10 İLA 12'SİNİ KARŞILAYACAK

Okulun toplam yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 10 ila 12'sini karşılayacak Güneş Enerjisi Santrali projesinin nasıl hayata geçirildiğini anlatan İstanbul Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Birsel, "2015 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP 21) ve 180'i aşkın ülke tarafından imzalanan Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi küresel ısınmaya karşı önlem almak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbon salımını azaltmak gerekiyor. Biz de bu soruna kendi imkanlarımız çerçevesinde çözüm bulmak için proje geliştirmeye karar verdik. 2016 yılının Ağustos ayında Güneş Enerjisi Santrali fikri ortaya çıktı. Anıtlar Yüksek Kurulu'nun ve Kadıköy Belediyesi'nin desteği ile örnek olmasını arzu ettiğimiz bu projeyi uygulamaya koyduk" dedi.

SADECE LİSENİN ÖZ TÜKETİMİ İÇİN KULLANILACAK

Güneş Enerjisi Santrali'nin, eğimi, güneye bakan yönü ve yapısı ile uygun bulunan okul marangozhanesinin çatısında gölgelenmeden etkilenmeyecek alanlara, maksimum panelin en uygun tasarım ile konmasıyla hayata geçirildiğini ifade eden Birsel, sistemin işleyişinde pil benzeri bir depolama aracı kullanılmadığının altını çizdi. En yüksek elektrik üretiminin Temmuz ayında 5.000 kWh civarında; en düşük elektrik üretiminin ise Aralık ayında yaklaşık 1.000 kWh olmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Birsel, santralin, sadece lisenin öz tüketimi için kullanıldığını vurguladı.

PAUL GEORGES: "DAHA AZ GÖRÜLEN İNOVATİF MALZEMELERLE ENERJİ ÜRETİMİNİ ARTIRACAĞIZ"

Okulda yaz döneminden bu yana faaliyette olan Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili görüşlerini aktaran İstanbul Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges, "Tabiat ananın zenginliklerinin keşfini, sürdürülebilir kalkınmayı, yenilenebilir enerjinin kullanımını ve israf ile mücadeleyi ön plana çıkaran bir eğitim politikası uygulamaya önem veriyor ve özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen bu Güneş Enerjisi Santrali projesinin olumlu sonuçları doğrultusunda gelecekte fotovoltaik kiremitler gibi daha az görünen inovatif malzemeler kullanarak enerji üretimini daha geniş alanlara yaymayı planladıklarını kaydeden Georges, bundan sonraki projelerini anlattığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bunun yanı sıra, eskiden lisenin yatılı öğrencileri için ekmek fırını olarak kullanılan binayı Yeşil Bina standartlarında LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) normlarını kullanarak restore etmeyi arzu ediyoruz. Bu binanın, eko-vatandaşlık ortamında okulumuzun tüm inovasyon kulüpleri için iyi bir fikir laboratuvarı olarak hizmet vermesini planlıyoruz."