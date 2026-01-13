(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı itibarıyla yıllık cari açığın 23,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ocak-kasım dönemindeki artışta altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulmanın etkili olduğunu belirterek, "Attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, ocak–kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişine bağlı olarak altın dengesinde yaşanan 6,4 milyar dolarlık bozulmanın belirleyici olduğunu bildirdi. Şimşek'in paylaşımında şunları kaydetti:

"Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu. 2025 yılında, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen; ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performans, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladı. Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz."