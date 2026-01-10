Yılmaz: Sanayide Dönüşüm İyileşme Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yılmaz: Sanayide Dönüşüm İyileşme Sağlıyor

10.01.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, sanayi üretimindeki artışın cari açığı kalıcı olarak iyileştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi çarklarının dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayisi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü desteklemeye devam edeceğiz.

Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz: Sanayide Dönüşüm İyileşme Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:55:56. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz: Sanayide Dönüşüm İyileşme Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.