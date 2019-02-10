Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor - Eyüpspor: 1-0

Yılport Samsunspor - Eyüpspor: 1-0

1 saat önce

STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Serdar SoydanYILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xx) - Erhan Kartal (xx), Nuri (xxx), Cenk (xxx), İshak (xx), Samet (xx) (Dk. 69 Bahattin Köse (xx)), Okan (xxx), Oğuz (xxx), Ramazan (xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk.

Yılport Samsunspor - Eyüpspor: 1-0, System.String[]


STAT: 19 Mayıs 

HAKEMLER: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Serdar Soydan

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xx) - Erhan Kartal (xx), Nuri (xxx), Cenk (xxx), İshak (xx), Samet (xx) (Dk. 69 Bahattin Köse (xx)), Okan (xxx), Oğuz (xxx), Ramazan (xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk. 85 Savaş Yılmaz), Abdulkadir (xx) (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz (xxx))

EYÜPSPOR: Evren (x) - Gökhan (x), Atakan (x), Doğan (xx), Kubilay Akyüz (x) (Dk. 83 Erkan Yetişmiş (x), Hakan (x) (Dk. 90 Hasan Güleryüz), Muhammet (xx), Yüksel (x), İsmail (x), Murat (x) (Dk. 65 Ahmet Devret (x)), Yunus Emre (x)

GOLLER: Dk. 50 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Okan Dernek, Cenk (Yılport Samsunspor) - Gökhan, Muhammet Yeşil, Hakan Yavuz, İsmail, Evren (Eyüpspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grubu 21'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1 - 0 yendi.

10'uncu dakikada Erhan Kartal'ın ceza sahası dışına yerden yaptığı ortada topla buluşan Abdulkadir'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17'nci dakikada Yılport Samsunspor'un geliştirdiği ani atakta Ramazan'ın ara pasıyla buluşan Erhan Şentürk'ün kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Abdulkadir Özgen'in kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

50'nci dakikada Yılport Samsunspor'un geliştirdiği atakta Erhan Şentürk ile verkaç yapan İlyas Kubilay Yavuz'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

52'nci dakikada İlyas'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

53'üncü dakikada İlyas'ın pasıyla topla buluşan Ramazan'ın sağ çaprazdan kaleye çektiği şut az farkla direğin üstünden auta çıktı.

75'inci dakikada İlyas'ın ara pasıyla topla buluşan Erhan Şentürk'ün kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı Yılport Samsunspor sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Eyüpspor, Samsunspor, Spor
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