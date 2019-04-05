Yks Başkanı Güven: "Kurul, Önüne Gelen Dosyaları Bir An Önce Sonuçlandırıyor, Bu Süreç Devam Ediyor"
1 saat önce
- YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını cevapladı.
- YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını cevapladı.
YSK Başkanı Güven: "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:02 Kaynak: AA
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YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz
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