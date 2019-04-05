Son Dakika Haberleri: Yks Başkanı Güven: "Kurul, Önüne Gelen Dosyaları Bir An Önce Sonuçlandırıyor, Bu Süreç Devam Ediyor"

Yks Başkanı Güven: "Kurul, Önüne Gelen Dosyaları Bir An Önce Sonuçlandırıyor, Bu Süreç Devam Ediyor"

1 saat önce

- YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını cevapladı.

- YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını cevapladı.

YSK Başkanı Güven: "Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:02 Kaynak: AA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Güncel
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