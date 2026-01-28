YÖK, Özbek Bakanı Ağırladı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Sharipov Kongratbay Avezimbetovich ve beraberindeki heyeti YÖK'te ağırladıklarını bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Sayın Sharipov Kongratbay Avezimbetovich ve heyetini Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Türkiye ve Özbekistan arasında öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması, ortak araştırma ve yayın çalışmalarının güçlendirilmesi ile tecrübe paylaşımının kurumsal zeminde ilerletilmesi konuları üzerinde mutabık kaldık. Sayın Bakan'a nazik ziyaretleri ve iş birliğine katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.