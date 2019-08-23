Son Dakika Haberleri: YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü" açıklaması
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YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü" açıklaması

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın görev süresinin dolması ve yaş haddi sınırında olması sebebiyle yeni atama yapıldığı kaydedildi.

YÖK'ten

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın görev süresinin dolması ve yaş haddi sınırında olması sebebiyle yeni atama yapıldığı kaydedildi.

YÖK'ten Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın "görevden alındığına" dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ağırakça'nın rektörlük görev süresinin sona erdiği belirtilerek, "Prof. Dr. Ahmet Ağırakça görevden alınmamıştır. Rektörlük görev süresi sona eren Ağırakça, ilgili mevzuat gereği yeni bir atama yapılana kadar vekaleten görevine devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olan Ağırakça'nın yerine Prof. Dr. İbrahim Özcoşar rektör olarak atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Görevden alma" işleminin söz konu olmadığı bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olması sebebiyle rektörlük görevine tekrar aday olması mümkün olmayan Ağırakça'nın yerine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir atama yapılmıştır. Doğru bilgilere dayanmayan, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Artuklu Üniversitesi, Ahmet Ağırakça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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