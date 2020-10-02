YÖK'ün YKS ek yerleştirme raporundan: Boş kontenjan sorun olmaktan çıkmıştı - Son Dakika

YÖK'ün YKS ek yerleştirme raporundan: Boş kontenjan sorun olmaktan çıkmıştı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Sonuç Raporu'nda, "Bugünkü sonuçlar ile yürütülen titiz çalışmalar sonucu artık yükseköğretimde 'boş kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıştır" denildi.

YÖK'ün YKS ek yerleştirme raporundan: Boş kontenjan sorun olmaktan çıkmıştı, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Sonuç Raporu'nda, "Bugünkü sonuçlar ile yürütülen titiz çalışmalar sonucu artık yükseköğretimde 'boş kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıştır" denildi.

YÖK, 2020 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'Ek Yerleştirme Sonuç Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Yıllar itibarıyla bakıldığında 2017 yılında 322 bin 14 olan boş kontenjanın, YKS'nin ilk kez uygulanmaya başlandığı 2018'de 177 bin 103'e, 2019 yılında 80 bin 635'e, 2020'de ise ek yerleştirme sonucunda 53 bin 163'e gerilediğine dikkat çekildi. Raporda, "Genel yerleştirmede sağlanan olumlu gelişme, ek yerleştirme döneminde de YÖK'ün tahminleri istikametinde devam etmiştir. Bu tablo, üç yıldır değiştirilmeden uygulanan YKS sisteminin başarısını bir kez daha kanıtlamaktadır" denildi.

BAŞVURANLARIN YÜZDE 75'İ YERLEŞTİ2020 yılında ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427 aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşti. Açık öğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17 bin 314 aday yerleşirken, boş kalan açık öğretim programı kontenjanı 26 bin 886 oldu.Açık öğretim programlarına yapılan ek yerleştirmeler dahil edildiğinde ise başvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128'i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil oldu. Ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75'i bir yükseköğretim programına yerleşti.'BOŞ KONTENJAN OLGUSU SORUN OLMAKTAN ÇIKTI'

Raporda YKS sisteminin başarısının sürdüğüne işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi: "Eğitime erişimde sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan, başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı arayan, muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk yıl, görünürlük düzeyinde ürettiği önemli ve olumlu sonuçların ikinci yıl ve üçüncü yıl olan bu yılda da sistemli bir şekilde devam ettiği görülmektedir. YÖK olarak yaptığımız planlamaların kamuoyu önünde verdiğimiz taahhütlere uygun olarak başarılı sonuçlar ürettiğini kamuoyuna hamdolsun büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bugünkü sonuçlar ile yürütülen titiz çalışmalar sonucu artık yükseköğretimde 'boş kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıştır."


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ek yerleştirme 2018, Lisans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK'ün YKS ek yerleştirme raporundan: Boş kontenjan sorun olmaktan çıkmıştı - Son Dakika

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