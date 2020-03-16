YÖKDİL sonuçları açıklandı - Son Dakika

YÖKDİL sonuçları açıklandı
6 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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