YÖKDİL sonuçları açıklandı - Son Dakika
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YÖKDİL sonuçları açıklandı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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