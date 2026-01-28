"Yoklukla büyüdüm, mağduriyete asla izin vermedim" Erdal Ayaydın başarı yolculuğunu anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

"Yoklukla büyüdüm, mağduriyete asla izin vermedim" Erdal Ayaydın başarı yolculuğunu anlattı

"Yoklukla büyüdüm, mağduriyete asla izin vermedim" Erdal Ayaydın başarı yolculuğunu anlattı
28.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan My Sweet Home Mobilya AVM'leri Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, yoklukla geçen çocukluğunu, erken yaşta çalışmak zorunda kaldığı yılları ve iş hayatındaki yükselişini anlattı. Ayaydın, kazançtan çok insana dokunmayı öncelediğini vurgularken, 2026'da şehit ve gazi ailelerine yönelik hayata geçireceği sosyal sorumluluk projelerini de açıkladı.

"İLKOKULDA ÇALIŞIP EVE PARA GETİRMEK ZORUNDAYDIK, YOKLUĞU YAŞADIK"

Erdal Ayaydın, programda çocukluk yıllarını anlatırken hayatın sorumluluğuyla çok erken yaşta tanıştığını dile getirdi. Sekiz kardeş olduklarını ve dört kardeşini kaybettiklerini söyleyen Ayaydın, ilkokul çağında çalışarak eve katkı sağlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. "Geçim sıkıntısından dolayı 6-7 yaşlarında büyümek zorunda kaldım" diyen Ayaydın, çocukluğunda yapamadığı birçok şeyi bugün torunları için yapmaya çalıştığını belirtti. İstanbul'a geldiği ilk yılların da son derece zor geçtiğini vurgulayan Ayaydın, bu dönemi "İstanbul'a geldiğim ilk yıl cezaevinden daha beterdi" sözleriyle özetledi.

"YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

İş hayatındaki yolculuğunu da samimi ifadelerle aktaran Ayaydın, otomobil al-sat yaparken bir yıl sonra kendisini galerici olarak bulduğunu söyledi. Mobilya sektörüne planlı bir giriş yapmadığını, süreci çalışarak ve öğrenerek şekillendirdiğini anlatan Ayaydın, sektörel bilgisini zamanla geliştirdiğini vurguladı.

2017 yılında My Sweet Home markasını kurduğunu belirten Ayaydın, ortaklı iş yapmayı tercih etmediğini ve tek başına disiplinli bir yönetim anlayışıyla ilerlediğini söyledi. Bugün aynı çatı altında 30-40 mağazanın bulunduğu AVM'lerde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Ayaydın, "Çok büyük paralar kazanmak değil, yaptığım işi iyi yapmak derdindeyim" sözleriyle bakış açısını ortaya koydu. Satış sonrası hizmetin kaliteyi belirlediğini vurgulayan Ayaydın, müşteri mağduriyetine asla izin vermediğini özellikle dile getirdi.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN YAPTIĞIM, DEVEDE TÜY"

Programın en dikkat çeken bölümünde sosyal sorumluluk projelerine değinen Erdal Ayaydın, devlet okullarında kendi talebiyle kütüphaneler yaptırdığını ve bunu bir reklam değil görev olarak gördüğünü söyledi. 2026 yılı için çok özel projeler hazırladıklarını açıklayan Ayaydın, şehit ve gazi aileleri, askeri personeller ve emniyet güçlerine hiçbir kâr gözetmeden ürün satacaklarını duyurdu.

Bununla birlikte, her ay düğün yapamayan şehit ve gazi çocukları için 2-3 düğünü tamamen ücretsiz olarak kendi AVM'lerinde gerçekleştireceklerini belirten Ayaydın, ihtiyaç halinde ev eşyası desteği de sağlayacaklarını ifade etti. "Benim kendime büyük bir özür borcum var" diyen Ayaydın, bugüne kadar kendisi için değil ailesi ve başkaları için yaşadığını sözlerine ekledi.

Gökay Kalaycıoğlu, Kültür Sanat, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Yoklukla büyüdüm, mağduriyete asla izin vermedim' Erdal Ayaydın başarı yolculuğunu anlattı - Son Dakika

Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:54:21. #.0.5#
SON DAKİKA: "Yoklukla büyüdüm, mağduriyete asla izin vermedim" Erdal Ayaydın başarı yolculuğunu anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.