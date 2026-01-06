Yolda Kapalı, Hamile Hasta Helikopterle Sevk Edildi

Bahçesaray ilçesinde yolun kapalı olması nedeniyle karayoluyla ulaşılamayan hamile hasta, helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinde bulunan 31 yaşındaki hamile hasta için yolun kapalı olması nedeniyle karayolu ile ulaşım sağlanamadı. Bunun üzerine UMKE ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğüne ait Skorsky helikopterle hava ambulans desteği sağlandı.

UMKE ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen nakille hasta, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN