Yoldan çıkan kamyonet, sulama kanalına düştü - Son Dakika

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Yoldan çıkan kamyonet, sulama kanalına düştü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çevlik Köyü Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan sürücü Celan Ç. idaresindeki 34 E 0229 plakalı kamyonet, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalına ters düştü. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Celal Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.