Son Dakika Haberleri: Yolu Kardan Kapalı Köyde Rahatsızlanan Kadını Jandarma Kurtardı

Yolu Kardan Kapalı Köyde Rahatsızlanan Kadını Jandarma Kurtardı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Akpınar köyünde rahatsızlan şeker hastası Meryem Kocabey (65), köy yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans gidemeyince, jandarma tarafından 2 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Yolu Kardan Kapalı Köyde Rahatsızlanan Kadını Jandarma Kurtardı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Akpınar köyünde rahatsızlan şeker hastası Meryem Kocabey (65), köy yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans gidemeyince, jandarma tarafından 2 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Karakoçan ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde oturan şeker hastası Meryem Kocabey rahatsızlanınca, yakınları ambulans talebinde bulunuldu. Sağlık ekipleri, köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca jandarmadan helikopter talebinde bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter kalkamayınca köye yakın bir bölgede bulunan Yeşilbelen Jandarma Karakol Komutanlığı'dan yardım istendi. Jandarma ekipleri, Akpınar köyüne yürüyerek gitti. Kar ve tipi altında 2 saatlik yürüyüşün ardından köye oluşan ekipler, Meryem Kocabey'i alarak, Karakoçan- Kığı karayoluna getirdi. Burada araca alınan Kocabey, Karakoçan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedaviye alınan Kocabey'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Akpınar, Elazığ, Karakoçan, Jandarma, Güncel
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