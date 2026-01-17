Yomra\'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekiplerince 2025'te Yomra ilçesine bağlı 25 mahallede altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ 18 ilçedeki ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl Yomra'nın 25 mahallesinde altyapı çalışması gerçekleştirildi, 11 bin 684 metre içme suyu hattı ile 437 metre kanalizasyon hattı imalatı yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi amacıyla 11 içme suyu deposunda temizlik ve bakım çalışması tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapının şehirlerin görünmeyen ama en hayati unsuru olduğunu belirterek, "Şehrimizin her noktasında altyapıyı güçlendirmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç, Yomra'da yapılan çalışmalarla içme suyu sorunlarını çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, "Amacımız suyun ulaşmadığı, altyapı sorunu yaşayan tek bir mahalle, tek bir hane bırakmamaktır. Trabzon'un tamamında güçlü, modern ve sürdürülebilir bir altyapı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.