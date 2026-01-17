Yomra'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yomra'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Yomra\'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
17.01.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİSKİ, Yomra'da 25 mahallede içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekiplerince 2025'te Yomra ilçesine bağlı 25 mahallede altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ 18 ilçedeki ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen yıl Yomra'nın 25 mahallesinde altyapı çalışması gerçekleştirildi, 11 bin 684 metre içme suyu hattı ile 437 metre kanalizasyon hattı imalatı yapıldı.

Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi amacıyla 11 içme suyu deposunda temizlik ve bakım çalışması tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapının şehirlerin görünmeyen ama en hayati unsuru olduğunu belirterek, "Şehrimizin her noktasında altyapıyı güçlendirmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç, Yomra'da yapılan çalışmalarla içme suyu sorunlarını çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, "Amacımız suyun ulaşmadığı, altyapı sorunu yaşayan tek bir mahalle, tek bir hane bırakmamaktır. Trabzon'un tamamında güçlü, modern ve sürdürülebilir bir altyapı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yomra'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
TBMM’deki istismar davasında ara karar TBMM'deki istismar davasında ara karar
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ortadoğu’da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami’de Ortadoğu'da kritik eşik: Mossad Direktörü acil gündemle Miami'de
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 14:05:27. #7.11#
SON DAKİKA: Yomra'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.