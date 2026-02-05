Yonca Saraçoğlu'ndan 'Untold Tales' Sergisi

(İSTANBUL) - Ressam heykeltıraş Yonca Saraçoğlu'nun yeni sergisi "Untold Tales", deniz ve gökyüzünü çağrıştıran mavi tonlar eşliğinde söze sığmayan deneyimlerin izini sürerken, izleyiciyi insanlık hali üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergi 27 Şubat'a kadar görülebilecek.

Sanatçı Yonca Saraçoğlu'nun yeni sergisi "Untold Tales", İstanbul'da Galeri Işık Teşvikiye'de açıldı. Türkçeye "Anlatılmamış Hikayeler" olarak çevrilebilecek sergi başlığı, anlatılmadığı için eksik kalan öykülerden çok; dile gelmeye direnen, bastırılmış ve sessiz bırakılmış deneyimlere işaret ediyor.

Saraçoğlu'nun yeni dönem yağlıboya resimleri ile heykel çalışmalarından oluşan sergi, izleyiciyi söze değil, sezgiye ve düşünmeye çağıran katmanlı bir anlatı alanı kuruyor. "Untold Tales", mekanını ve öznesini kaybetmiş anlamların, itiraf edilemeyenin, dilde karşılığı olmayanın ve görünmez kılınmış kayıpların izini sürerken, sessizliği güçlü bir düşünme alanına dönüştürüyor.

Sanatçının üretim pratiği uzun süredir hafıza, mekan ve içsel coğrafyalar etrafında şekilleniyor. Daha önce "Sırların Belleği", "Can-ı Gönül" ve "Gaia'nın Güncesi" sergilerinde doğa, mitoloji ve insanın iç dünyası arasında çok katmanlı ilişkiler kuran Saraçoğlu, "Untold Tales"te bu hattı daha sade ama daha yoğun bir estetikle sürdürüyor. Bu sergide anlatı genişlemiyor; aksine daralıyor, yoğunlaşıyor ve izleyiciyi daha derin bir iç sorgulamaya yöneltiyor.

Sanatçının bu seride ağırlıkla kullandığı mavi tonlar, sıklıkla çağrıştırıldığı gibi yalnızca soyut bir duygu alanına değil; doğrudan deniz ve gökyüzüne referans veriyor. Ancak bu doğa imgeleri manzara olarak değil, insanın varoluşuna eşlik eden, sınırları belirsiz, kapsayıcı ve aynı zamanda yalnızlaştırıcı alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Mavi, bu anlamıyla sergide bir renk olmaktan çıkıp, izleyiciyi insanlık hali üzerine düşünmeye davet eden bir zemine dönüşüyor.

"Untold Tales", sergiyi gezenleri yalnızca bireysel bir duygu durumuna değil; insanın dünyayla, doğayla ve ötekiyle kurduğu ilişkiyi sorgulamaya çağırıyor. Sessizliğin, eksiklikten değil; fazlalıktan, söze sığmayan bir yoğunluktan doğduğunu hatırlatan sergi, izleyiciye bakılanın ötesinde düşünülmesi gereken bir alan açıyor. Bu yönüyle sergi, yalnızca anlatılmamış hikayeleri değil, insanlığı yeniden düşünmeye çağıran bir deneyim sunuyor."

"Untold Tales", İstanbul'da Galeri Işık Teşvikiye'de pazartesiden cumaya 10.00–20.00, cumartesi günleri ise 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor."