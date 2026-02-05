Yonca Saraçoğlu'ndan 'Untold Tales' Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yonca Saraçoğlu'ndan 'Untold Tales' Sergisi

05.02.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergi, deniz ve gökyüzü temasıyla insanlık hali üzerine derin düşünmeye davet ediyor.

(İSTANBUL) - Ressam heykeltıraş Yonca Saraçoğlu'nun yeni sergisi "Untold Tales", deniz ve gökyüzünü çağrıştıran mavi tonlar eşliğinde söze sığmayan deneyimlerin izini sürerken, izleyiciyi insanlık hali üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergi 27 Şubat'a kadar görülebilecek.

Sanatçı Yonca Saraçoğlu'nun yeni sergisi "Untold Tales", İstanbul'da Galeri Işık Teşvikiye'de açıldı. Türkçeye "Anlatılmamış Hikayeler" olarak çevrilebilecek sergi başlığı, anlatılmadığı için eksik kalan öykülerden çok; dile gelmeye direnen, bastırılmış ve sessiz bırakılmış deneyimlere işaret ediyor.

Saraçoğlu'nun yeni dönem yağlıboya resimleri ile heykel çalışmalarından oluşan sergi, izleyiciyi söze değil, sezgiye ve düşünmeye çağıran katmanlı bir anlatı alanı kuruyor. "Untold Tales", mekanını ve öznesini kaybetmiş anlamların, itiraf edilemeyenin, dilde karşılığı olmayanın ve görünmez kılınmış kayıpların izini sürerken, sessizliği güçlü bir düşünme alanına dönüştürüyor.

Sanatçının üretim pratiği uzun süredir hafıza, mekan ve içsel coğrafyalar etrafında şekilleniyor. Daha önce "Sırların Belleği", "Can-ı Gönül" ve "Gaia'nın Güncesi" sergilerinde doğa, mitoloji ve insanın iç dünyası arasında çok katmanlı ilişkiler kuran Saraçoğlu, "Untold Tales"te bu hattı daha sade ama daha yoğun bir estetikle sürdürüyor. Bu sergide anlatı genişlemiyor; aksine daralıyor, yoğunlaşıyor ve izleyiciyi daha derin bir iç sorgulamaya yöneltiyor.

Sanatçının bu seride ağırlıkla kullandığı mavi tonlar, sıklıkla çağrıştırıldığı gibi yalnızca soyut bir duygu alanına değil; doğrudan deniz ve gökyüzüne referans veriyor. Ancak bu doğa imgeleri manzara olarak değil, insanın varoluşuna eşlik eden, sınırları belirsiz, kapsayıcı ve aynı zamanda yalnızlaştırıcı alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Mavi, bu anlamıyla sergide bir renk olmaktan çıkıp, izleyiciyi insanlık hali üzerine düşünmeye davet eden bir zemine dönüşüyor.

"Untold Tales", sergiyi gezenleri yalnızca bireysel bir duygu durumuna değil; insanın dünyayla, doğayla ve ötekiyle kurduğu ilişkiyi sorgulamaya çağırıyor. Sessizliğin, eksiklikten değil; fazlalıktan, söze sığmayan bir yoğunluktan doğduğunu hatırlatan sergi, izleyiciye bakılanın ötesinde düşünülmesi gereken bir alan açıyor. Bu yönüyle sergi, yalnızca anlatılmamış hikayeleri değil, insanlığı yeniden düşünmeye çağıran bir deneyim sunuyor."

"Untold Tales", İstanbul'da Galeri Işık Teşvikiye'de pazartesiden cumaya 10.00–20.00, cumartesi günleri ise 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yonca Saraçoğlu'ndan 'Untold Tales' Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:01:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yonca Saraçoğlu'ndan 'Untold Tales' Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.