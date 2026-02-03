Yonca Saraçoğlu'nun 'Untold Tales' Sergisi Açıldı - Son Dakika
03.02.2026 19:43
Sanatçı Yonca Saraçoğlu, Galeri Işık Teşvikiye'de 'Untold Tales' sergisini sanatseverlere sundu.

Sanatçı Yonca Saraçoğlu'nun hazırladığı "Untold Tales" başlıklı sergi, Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının yağlı boya resimleri ve heykel çalışmalarından 24 eser, sergide izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Üslubunu kavramsal ve biçimsel olarak daha ileri bir estetik eşikte yeniden konumlandırmayı hedefleyen sanatçı, az sayıda renkle buğulu imgeler aracılığıyla hafızaya yönelen bir anlatım geliştirmeyi planlıyor.

Sanatçı Yonca Saraçoğlu AA muhabirine, serginin kaynağının anlatılmamış hikayelerin eksikliği değil, tüketilmeye direnç gösteren bu hikayelerin varlığı olduğunu söyledi.

Serginin isminin bir "şemsiye" kavram olduğunu belirten Saraçoğlu, "Untold Tales, benim işlerimden birinin adıydı. Onu resimlemedim fakat bu sergi önerisi gelince 8 yıllık çalışmalarımı bir şemsiye başlık altında toplamayı doğru buldum. Üretimlerim son bir yılda sergiye çıkarmak için çok arttı. İnsan normalde kendi ritminde çalışıyor ama bir şeyi yetiştirmek söz konusu olduğunda farklı oluyor." dedi.

Saraçoğlu, sergideki eserlerin dile getirilemeyenin, sessiz kalanın, itiraf edilemeyenin sözcüsü olmayı hedeflediğini işaret ederek, "Eserlerin, ruhsal yönleri var. Acıya, ölüme, doğuma, yani insan hayatındaki çeşitli evrelere, annelik, babanın ölümü, doğum, yaşam arayışı, eşikte olma halleri gibi çeşitli rollere odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu renklerin hükmü altındayım"

Eserlerin tamamının mavi ve yeşil tonlarının hakim olduğu belirli bir renk paletinde oluşmasına ilişkin Saraçoğlu, bir önceki heykel sergisinde kullandığı renklerin, resimlerine sıçradığını söyleyerek, "Şu anda bu renklerin hükmü altındayım. Ne kadar devam edeceğini bilmiyorum ama serginin hakimiyeti burada, o renklerde." diye konuştu.

Saraçoğlu, ayrıca serginin mart ayında da Istanbul Concept Gallery'de açılacağı bilgisini verdi.

"Untold Tales" sergisi, 27 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Teşvikiye, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
