Yoon Suk Yeol İçin İdam İstendi

13.01.2026 16:24
Güney Kore'de eski Başkan Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle idam cezası talebiyle yargılanıyor.

Güney Kore'de özel yetkili savcılar, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin davada sanığa idam cezası verilmesini talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Yoon'un sıkıyönetim ilanına ilişkin davanın son duruşması, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, mahkemeden Yoon'a vermesini istedikleri cezayı açıkladı.

Yoon'u "yargı ve yasama organlarını ele geçirerek iktidarda kalmaya çalışılan bir ayaklanmanın elebaşı" olarak nitelendiren savcılar, eski Devlet Başkanı için idam cezası istedi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore

