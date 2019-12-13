Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak sorunlarını dinledi.

Polis Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Esertürk, muhtarların mahallelerinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Esertürk, emniyet teşkilatı olarak muhtarlarla her zaman dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "İlimizin güvenlik ve asayişinin sağlanmasında hepimizin sorumlukları var. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için birlikte çalışacağız, okullarda öğretmenlerimiz, camilerde imamlarımız, mahallede muhtarımız, halkımızla, toplum destekli polislerimizle hep iletişim içerisinde olacağız. Biz kararlılıkla bir araya geldiğimizde karşımızda hiçbir suç örgütü duramaz." dedi.

Suç işleyenin karşılığını en şiddetli şekilde göreceğini vurgulayan Esertürk, "Kimsenin Yozgat'ta suç işlemesine müsaade etmeyeceğiz. Özellikle uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz, bu konuda muhtarlarımıza ihtiyacımız var. Biz hiçbir çocuğumuzun zehirlenmesini istemiyoruz. Bunun için de gerekli bütün önlemleri alıyoruz. İhbar hattının çok iyi çalışmasını istiyoruz, bu konuda da muhtarlarımızın desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Esertürk, daha sonra muhtarları tek tek dinleyerek talepleri not aldı.

Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.